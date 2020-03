Concerti sui social contro la solitudine

La musica non si ferma, a dispetto delle avverse circostanze: se per qualche settimana sarà ancora vietato organizzare concerti e assistere alle esibizioni dei propri cantanti preferiti, questo non esclude – nell’epoca dei social media – la possibilità di poter rimediare con un po’ di inventiva e voglia di comunicare. Le occasioni (per il momento) perse, quindi, diventano una tappa speciale di avvicinamento ai molti concerti che attenderanno il pubblico torinese appena l’emergenza finirà.

Nei giorni scorsi, in ordine sparso, hanno tenuto veri mini-concerti per il pubblico dei social artisti del calibro di Paola Turci e Nek, Piero Pelù e Francesco Gabbani. Oggi c’è un doppio appuntamento in calendario: alle 16 dal suo profilo Instagram sarà Gianna Nannini a suonare per il pubblico digitale: «La cosa brutta di questo virus è la solitudine», ha scritto la cantante toscana – attesa al PalaAlpitour il prossimo 28 novembre – annunciandolo. «Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza».

Alle ore 18 il microfono passa virtualmente a Gigi D’Alessio (su Instagram e su Facebook), che prova così a consolare i fan delusi dallo slittamento del suo concerto al Teatro Colosseo dall’11 aprile al 5 maggio. «Visto che dobbiamo stare a casa… e dobbiamo stare a casa, faccio un mini-live in streaming».

Domani, venerdì, altri due concerti previsti: alle 18 tocca a Enrico Nigiotti (su Instagram), che l’11 maggio, se tutto tornerà alla normalità, suonerà sul palco del Colosseo. Sempre domani, ma alle 21, Marco Masini su Instagram suonerà e canterà per tutti quelli che vorranno. Atteso anche lui al Colosseo, ma il 9 maggio, il cantante toscano donerà ai fan un breve assaggio del suo “30th Anniversary Tour”.

Non solo musica pop, c’è spazio anche per chi ha voglia di ballare. Lontani dalle discoteche, per il momento, ma ogni casa può diventare – rispettando il vicinato – un luogo in cui scatenarsi sulle note del dj torinese, in questi giorni in Sardegna, Max Correnti. «Una sera sì e una sera no proverò a creare un legame con i miei fan, esibendomi a mezzanotte in diretta per loro con speciali djset solo in vinile. In questo particolare momento mi sembra importante mantenere un legame il più possibile diretto».

Sta diventando una moda, tanto che con gli hashtag #acasaconvoi e #iosuonodacasa si sta anche cercando di costruire una sorta di palinsesto che serva a evitare sovrapposizioni e a permettere ad un pubblico numeroso di non perdersi neanche una esibizione. Ed è un calendario destinato a crescere: è partita infatti da Torino, da Off Topic e subito dopo anche da Hiroshima Mon Amour, la proposta di offrire i propri spazi virtuali per divulgare queste esperienze live “da camera”. In attesa di tornare a occupare fisicamente gli spazi da concerto, è un bell’accontentarsi.