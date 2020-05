Concorsi e Internet per aiutare i negozi. Ripartono i cantieri

Fase 2: commercianti e famiglie in difficoltà. Ma in paese ci sono solo più due contagiati

È terminata la fase acuta dell’epidemia. Ora però l’amministrazione comunale sta pensando a sostenere i cittadini in difficoltà dopo due mesi di chiusura pressoché totale.

A Sant’Antonino di Susa rimangono pochi casi di contagio da Covid-19. «Adesso siamo a due casi positivi e il numero più alto è stato 9. Direi che sono soddisfatta, perché non abbiamo avuto altri casi», spiega la sindaca Susanna Preacco. Se la situazione epidemiologica vede una decrescita dei contagi, si iniziano a vedere gli strascichi del Covid-19 sul fronte economico. A partire dai buoni spesa: «Ad oggi su 26mila euro abbiamo 159 domande, di cui 115 accolte e 44 non accolte, e abbiamo speso 22mila euro. Sono famiglie in situazioni problematiche. Qui non facciamo un discorso moralistico: abbiamo avuto un aumento di casi di difficoltà e sono peggiorate le situazioni. Poi c’è il problema di bar e ristoranti – continua -. Vedo che a Sant’Antonino fanno fatica.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++