Il concorso di CronacaQui bacia Maria. «Un’auto per i 40 anni di matrimonio»

Un regalo meritato per una vita di lavoro. E per una vita insieme, come ormai capita di rado alle coppie di oggi. Maria Luigia Abate, vincitrice del primo premio al concorso 2019 di CronacaQui “Vinci Quello che Vuoi Tu”, con i 15mila euro dell’assegno si è regalata un’auto. Una Volkswagen T-Cross blu, acquistata dal concessionario Pastorino di Grugliasco. Proprio ieri pomeriggio, in compagnia del marito Renato Povero, la vincitrice ha ricevuto le chiavi dell’auto, alla presenza del responsabile commerciale di Pastorino, Antonio Lucchesi, e del nostro direttore, Beppe Fossati.

Nell’anno in cui CronacaQui diventa “maggiorenne”, il direttore ha sciorinato i numeri di quanti, dal 2002 ad oggi, hanno partecipato ai grandi concorsi a premi del giornale. «In 18 anni hanno raccolto i bollini centinaia di migliaia di lettori».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++