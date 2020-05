Condanna feroce dei boss. A 17 anni ucciso in strada per la cocaina non pagata

Sono scattati due fermi nelle ultime ore per l’omicidio di Nicholas Di Martino, il diciassettenne accoltellato domenica sera a Gragnano, in Campania. Il ventunenne Ciro Di Lauro e Maurizio Apicella di diciannove anni sono indagati con l’accusa di omicidio nei confronti del cugino Nicholas. Le indagini sono coordinate dagli agenti del commissariato di Castellamare di Stabia guidati dal pm del pool anticamorra Giuseppe Cimmarotta, per cui al momento si indaga sul movente.

Per le forze dell’ordine, la tesi che starebbe dietro il raid mortale, sarebbe da riferirsi a importanti affari di droga. I due fermati avrebbero avuto un diverbio proprio nei giorni precedenti con il diciassettenne Di Martino per la divisione del mercato della cocaina. La giovane vittima è stata accoltellata nella notte fra domenica e lunedì dai suoi coetanei per un vero e proprio sgarro proveniente dal mondo della criminalità organizzata relativo alla vendita di sostanze stupefacenti che vantava alle spalle una lunga discendenza, essendo Di Martino nipote del boss ergastolano Nicola Carfora e figlio di Maria Carfora anche lei con molti precedenti alle spalle. Non si esclude, infatti, che dietro queste liti fra giovani per il monopolio della droga nei quartieri di Gragnano, ci sia la mano del potente clan locale dei Di Martino.

La famiglia dei narcos che da anni controlla la zona dei Lattari, alleata con i D’Alessandro di Scanzano ai quali, come si apprende dalle cronache, è solita rivendere marijuana che pare essere coltivata oramai da anni in alcuni campi tra Gragnano e Pimonte.

Come testimoniato dalle indagini, i clan in questione da sempre hanno assoldato i giovanissimi del posto per portare avanti i propri affari, dando vita ad un vero e proprio circuito mafioso legato al narcotraffico criminale. L’obiettivo delle Forze dell’ordine, al momento, parte dal fatto di voler ricostruire le ragioni del movente inerenti a dettagli che confermerebbero una lite avvenuta nei giorni precedenti l’omicidio che ha coinvolto anche il fratello della vittima.

Insomma un regolamento di conti tipico di chi vive il mondo criminale dello spaccio della droga. Per questo le indagini non si fermano (anche se in carcere ci sono già i due presunti killer), giacché si cerca di capire a fondo sin dove si ampliano i confini di questi clan.

Si stanno scansionando i frame dei filmati di videosorveglianza dell’area Lattari per identificare tutti coloro che hanno preso parte al raid di domenica notte, oltre a quello di lunedì pomeriggio che presenta risvolti senz’altro interessanti per gli inquirenti.

Il territorio al momento è blindato dagli agenti di polizia, dai carabinieri e dai militari della Guardia di Finanza che stanno controllando le zone più a rischio, come le aree sotto il controllo della criminalità organizzata. Un evento criminale, quello in questione, che fa riflettere oltre che sull’incerto effetto placebo proveniente dal consumo che molti giovani spesso ricercano nell’uso di droghe, altresì rispetto a quella morbosa dipendenza dal denaro che questa volta ha corrotto tre giovani cugini italiani fino a togliere la vita di un diciassettenne. Uno scenario simile a “Gomorra”, ma questo non è un film e la realtà sembra superare la fantasia.