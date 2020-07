Il condominio infestato dalle blatte: «Le troviamo anche tra le coperte»

Nelle stanze sono centinaia, forse migliaia. Dietro al letto, sotto i mobili, nella doccia. Persino all’interno delle prese, tant’è che una lavatrice ha già fatto cortocircuito. È allarme blatte negli alloggi popolari di via Vittime di Bologna, in zona Bertolla. Gli insetti, da mesi rendono la vita insopportabile agli inquilini del complesso Atc e in alcuni appartamenti, come quello di Vittoria Zulian, la situazione è a dir poco critica.

La signora, 75 anni, vive col compagno Antonio Grandinetti, 74. Due anziani di salute cagionevole, che hanno le stanze brulicanti di insetti. «Non sappiamo più che fare, di notte ce li ritroviamo in mezzo alle coperte», ammette Vittoria. Detto della lavatrice, anche la televisione, appena comperata due mesi fa, è andata fuori uso perché le blatte ci sono finite dentro. Ma il problema persiste anche negli altri alloggi.

«Ho tre figli piccoli e le polverine non servono a fermare gli insetti», spiega Mustafà, che abita proprio accanto ai due anziani. «Io ho provato col silicone e ne metterò di nuovo», dice Alfredo Pietrosanto. Blatte che arrivano anche ai piani superiori. «Ho fatto la disinfestazione perché avevo la casa piena», rivela Savino Losito. Tra l’altro, alla sera le cose peggiorano, perché gli insetti escono fuori in massa e corrono nei corridoi.

Il problema è che Atc fa eseguire le pulizie solo nelle parti comuni. «Facciamo interventi programmati. Il primo è stato a marzo, poi ne faremo un altro alla fine del mese e poi un ultimo a settembre», spiega l’agenzia. Ma non dentro agli alloggi. «In quel caso è compito degli inquilini». Che quindi dovranno mettersi l’animo in pace e pagare, di tasca propria, la ditta per le pulizie nelle case.