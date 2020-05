La musica del passeggero entrato senza biglietto è troppo alta, la prenotazione non si sente e la fermata salta

Da non credere

Sale sull’autobus senza biglietto, ascolta musica a un volume altissimo per tutto il tempo del viaggio e, quando prenota la fermata, il conducente non sente nulla. Il “portoghese” trova anche il modo di lamentarsi, ma guardate come reagisce il conducente.