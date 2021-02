Confindustria Piemonte, domani alle 15 la presentazione del piano industriale in Giunta

I vertici di Confindustria Piemonte presenteranno alla Giunta Regionale il proprio piano industriale.

Appuntamento a domani alle ore 15: in programma una videoconferenza stampa con il presidente della Regione Alberto Cirio e il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay. Il documento è stato predisposto come strumento utile e aperto per contribuire alla futura programmazione delle risorse che il Piemonte avrà a disposizione per lo sviluppo del sistema economico, a cominciare dai fondi europei.