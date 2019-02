«Ho conquistato Berlino e adesso tocca all’Italia»

Qual è realmente il punto di non ritorno, il confine tra il bene e il male? Il limite oltre il quale non si è più adolescenti e ci si trasforma in delinquenti veri. È difficile pensare che crimini, pistole o violenza possano fare rima con i 15 quindici anni, seppur tormentati, e ancora di più se si tratta di quelli dei ragazzi del Rione Sanità di Napoli, comunque innamorati, speranzosi e ingenui come gli altri. Sì, è proprio la storia di “La paranza dei bambini”, il film tratto dal best seller di Roberto Saviano con cui Claudio Giovannesi ha conquistato il recente Festival Internazionale del Cinema di Berlino portandosi a casa il Leone d’Argento per la Migliore Sceneggiatura. E domani sera il regista romano, classe 1978, presenterà il suo film (nelle sale dal 13 febbraio) al pubblico torinese in occasione della proiezione attesa alle 21 al Cinema Massimo. Il ritorno sotto la Mole è importante per Giovannesi dato che proprio qui vinse nel 2013 il Premio Speciale della Giuria al 31esimo Torino Film Festival con il documentario “Wolf”.

E adesso è qui con un Orso d’Argento.

«Esatto, e domani sera sarà la prima volta che vedrò i mio film in un cinema che non sia quello del Festival di Berlino. Ho finito di sistemarlo il giorno prima della proiezione in Germania e poi non ho più avuto modo di andare in sala».

Cosa si prova a tornare a casa con un premio di questo calibro?

«È stata una grande emozione. Ricevere un premio a Berlino significa portare il cinema italiano nel mondo, è questa per me la cosa più importante. Anche se qui in Italia qualcuno sembra non accorgersene…».

A cosa si riferisce, alla querelle Saviano-Salvini?

«Al clima politico che in generale si respira e che tocca anche la cultura. È successo anche al Festival di Sanremo. Tutto viene ribaltato su temi politici, ma non dovrebbe essere così. È vero, Roberto Saviano ha dedicato il premio alle Ong, io, invece, all’Italia e alla sua cultura, perché per me è questa la cosa più importante».

Il suo film ha un valore politico?

«Il valore politico nel film c’è ma sta dentro il messaggio del film che parla di persone e deve innescare un processo di conoscenza dell’essere umano, niente di più».

Tornando a Berlino, avrebbe mai immaginato di essere premiato?

«Non ci pensavo, ero concentrato sull’uscita. I premi sono frutto del caso non bisogna gioire molto quando si ricevono, né soffrire se non se ne prendono».

Politici a parte, ha ricevuto messaggi di congratulazioni?

«Sì, e quelli che più mi hanno reso felice sono stati da parte di colleghi quali la Archibugi, Sollima o Gianfranco Rosi che mi ha scritto addirittura dall’Iraq».

E i suoi otto giovani attori come hanno reagito?

«Appena ho potuto gli ho portato l’Orso a Napoli perché questo premio è soprattutto loro, erano al settimo cielo».