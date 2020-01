Consiglio regionale, Pd e M5S sbeffeggiano la Lega: “Ve l’avevamo detto: bocciati”

Esposti cartelli con scritte ironiche dopo il no della Corte Costituzionale al referendum per la riforma elettorale

Cartelli di scherno, alcuni raffiguranti degli asinelli stilizzati con la scritta “Bocciati”, altri ancora con la dicitura: “Ve l’avevamo detto”. Così i consiglieri regionali di PD e M5S si sono presi la loro “rivincita” su quelli della Lega, che per sette sedute avevano bloccato i lavori in consiglio per approvare il referendum per la riforma elettorale.

Si è aperta così la seduta odierna dei lavori a Palazzo Lascaris, con questo fuori programma che ha scatenato stupore e sollevato polemiche. Tutto è cominciato quando il capogruppo dem Ravetti ha letto le dichiarazioni del governatore Cirio dello stesso autunno, al che i consiglieri PD e Cinque Stelle hanno esposto i cartelli.

Sconcerto da parte dei consiglieri di maggioranza. A parlare per tutti è stato il capogruppo della Lega, Preioni: “Noi bocciati? Ne riparliamo dopo le elezioni in programma nell’Emilia Romagna e in Calabria“.