Vent’anni fa nel cortile della redazione di Fegato Granata conobbi Constantin, un 19enne appena arrivato dalla Romania. Lo aveva chiamato un piccolo capomastro suo compaesano, promettendogli 50 euro al giorno di paga. Lui, che in patria li guadagnava in un mese, venne su, ma i 50 euro promessi risultarono solo 10, con il permesso di dormire per terra nel deposito degli attrezzi. Dormiva lì dentro con un cane, quando lo conobbi. Gli diedi una stanzetta e una branda sopra il mio ufficio perché almeno dormisse da cristiano. Imparò l’italiano in fretta. Mi parlava di suo nonno Joan, che “faceva scarpe di cavalli”. Era un fabbro col fisico di Bud Spencer che faceva colazione alle 6 del mattino con carne di maiale grigliata sulla forgia e un tubo di grappa. Dissidente di Ceausescu, era stato prigioniero politico in Russia per sette anni. Nel gulag aveva conosciuto un colonnello tedesco che gli aveva insegnato a leggere e scrivere (era analfabeta) in rumeno, russo e tedesco. Tornato in Romania il nonno aveva cercato a lungo quel colonnello, ma invano. “Eppure – diceva Joan – anche se lui morto vive dentro me. Persone che ti fanno lo bene vivono in tuo cuore per tuta vita”. Per questo suo nipote Constantin non ha mai cessato di portarmi piccoli doni (grappa, salami) ogni volta che tornava dalla Romania. Nel frattempo si è sposato con Alina, una bella compaesana, e ha avuto due figlie, lavora sempre nell’edilizia e sua moglie fa la colf. Stanno bene, sono felici. Ma Constantin si era già sdebitato con me quando ci fu il funerale di mia figlia. “Senior Colino – mi aveva detto – me permeta di fare guardia a sua casa durante funerale, ladri vanno in case di parenti perché sanno che sono vuote”. Non volle neanche entrare. Stette a far la sentinella fuori, in piedi, per quattro ore. Grazie ancora, Constantin.

