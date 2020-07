Conte a Berlino in previsione del…Coniglio Ue: la gaffe va in onda su Rai Due

Il servizio pubblico e la gaffe che non t’aspetti. In onda su Rai Due. “Conte a Berlino dalla Merkel in previsione del CONIGLIO Ue“. Sissignore, recitava proprio così il sottopancia (o sottotitolo se preferite) “passato” durante il servizio televisivo del tg dedicato alla visita del premier Giuseppe Conte in Germania dove oggi, nel castello di Meseberg, nel Brandeburgo, il premier italiano ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel in vista del Consiglio Europeo (Consiglio, non coniglio!) del 17 e 18 luglio a Bruxelles, durante il quale i capi di Stato e di governo europei cercheranno di trovare un accordo sul Recovery Plan e sull’Mff, il Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue per il 2021-27. Ora, ognuno è lecito di pensarla come vuole, per carità!! Ma vuoi vedere che, sotto sotto, dietro quella “gaffe” dedicata al… “CONIGLIO” si nascondano sinistri presagi sul coraggio di osare di certi uomini di Stato europei?