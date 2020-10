Conte firma il nuovo Dpcm: per un mese in semi-lockdown

Bar e ristoranti aperti fino alle 18, ma anche la domenica e nei festivi. Didattica a distanza nelle superiori almeno per il 75%

La firma al nuovo Dpcm è arrivata nella notte. Il premier Giuseppe Conte, dopo un lungo confronto, ha dato il via libera alle misure più restrittive per cercare di contenere, e se possibile di far regredire, la nuova ondata di contagi che ha investito l’Italia, da nord a sud.

Non un lockdown totale, ma piuttosto un semi-lockdown, con qualche timida apertura alle richieste formulate nelle ultime ore dalle Regioni. Le principali: stop alle 18 per bar e ristoranti, che però possono aprire anche la domenica e nei festivi. Centri commerciali aperti nel weekend. Didattica a distanza nelle superiori almeno al 75 per cento.

Scongiurata, almeno per il momento, la chiusura delle regioni. Previste, però, nuove strette sui trasporti. Il decreto firmato nella notte resterà in vigore almeno fino al 24 novembre. Sarà lo stesso Conte a illustrare tutti i punti del dpcm in conferenza stampa nel corso della giornata.

Per consultare il testo del dpcm clicca QUI.