Conte a Torino: “L’ambiente una priorità italiana. Codice degli Appalti? Mi appello alla Lega”

Il premier in città per i lavori del "Clean Air Dialogue", il bilaterale con la Commissione europea incentrato sull'inquinamento

Mattinata a Torino per il premier Giuseppe Conte, in città per i lavori del “Clean Air Dialogue”, il vertice bilaterale tra Italia e Commissione europea incentrato sull’inquinamento e sulla qualità dell’aria. La priorità, per il presidente del Consiglio, è quella di sottoscrivere un piano di indirizzo e di misure contro l’inquinamento per evitare all’Italia la mannaia delle procedure d’infrazione.

“Da quando ho assunto il mio incarico ho perseguito una politica di responsabilità e di prospettiva, che guardi alla società che vogliamo lasciare ai nostri figli. Non siamo pienamente in linea con le direttive Ue e dobbiamo impegnarci per esserlo”, ha sottolineato Conte annunciando la sottoscrizione di un protocollo interministeriale, ‘Aria pulita’, in materia ambientale.

Quindi un appello alla Lega sul Codice degli Appalti: “Amici, non metto in discussione la vostra buona fede, ma il super emendamento porta tanto lavoro e abbiamo pochi giorni per approvare il testo. Si rischia di bloccare tutto e ci sono norme come quelle sui terremotati, mi raccomando”.