Contentissima per lo scooter nuovo, fa il primo giro e…

Tremenda delusione per questa ragazza: fa un incidente a tempo di record

La gioia è grande per l’acquisto dello scooter nuovo e questa ragazza vuole condividerla con amici e parenti. Si fa riprendere dal fratellino col telefonino e si mette alla guida del nuovo, portentoso mezzo.

Eccola mentre va avanti e indietro sul viale, prima di prendere velocità e di lanciarsi con felicità verso l’incrocio. La ragazza è davvero al settimo cielo, tanto che saluta il fratellino al passaggio.

Giunta all’incrocio, però, accade il fattaccio. Un’auto nera sfreccia e la ragazza, che non si è fermata allo stop, cade rovinosamente a terra per evitare l’impatto. Lo scooter nuovo avrà qualche graffio, ma in compenso poteva andare decisamente peggio.