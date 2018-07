Contenzioso Imu-Ici, un tavolo per quantificare gli importi che lo Stato deve a Torino

Ordinanza dei giudici del Tar del Lazio in merito al contenzioso sugli importi del fondo Ici-Imu non trasferiti dallo Stato al Comune di Torino: le amministrazioni statali dovranno fissare un tavolo tecnico per effettuare, in contraddittorio con Palazzo Civico, le verifiche contabili necessarie a quantificare esattamente gli importi da riconoscere alla Città di Torino.

Lo rende noto una comunicazione dello stesso comune torinese. Il tavolo dovrà produrre una relazione tecnica con le verifiche contabili da presentare entro il 18 ottobre, prima dell’udienza fissata dai giudici del Tar a novembre. In caso contrario, lo stesso Tar nominerà un commissario ad acta.

“Quanto deciso dal Tar del Lazio – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – segna un punto importante a favore della Città nel contenzioso con lo Stato per ottenere quanto ci è dovuto. Stiamo conducendo questa battaglia legale a tutela degli interessi di Torino e dei torinesi e ora finalmente, senza ombra di dubbio, non è più in discussione il fatto che lo Stato abbia un debito con la Città. Siamo convinti della fondatezza delle nostre richieste e per questo motivo siamo consapevoli di essere nel pieno diritto di chiedere la restituzione di quanto dovuto del fondo Imu-Ici“.