Contessa di Castiglione, dopo oltre vent’anni ritrovata la sua lapide

È stata ritrovata, grazie all’opera della Fondazione Cavour, la lapide della tomba di Virginia Oldoni Verasis, meglio nota come la contessa di Castiglione, la “femme fatale” che, su mandato del conte di Cavour, suo cugino acquisito, sedusse Napoleone III convincendolo a fare la guerra a fianco del Piemonte. Si erano perse le tracce della lapide da oltre vent’anni quando, in occasione del centenario della morte della donna, venne portata a Torino. La Fondazione Cavour, presieduta da Marco Boglione, contatterà al più presto, tramite vie diplomatiche, il Ministère de la Culture francese per concordare la destinazione finale.

La lapide era tra i reperti della liquidazione del vecchio Premio Grinzane Cavour: Giuliano Soria l’aveva portata dal cimitero Père-Lachaise di Parigi nel 1999, dove era stata sostituita con una copia, in occasione del centenario della morte della contessa, con l’accordo di provvedere, a proprie spese, al restauro. Le cose però andarono diversamente.

