Continua il maltempo sulla regione Piemonte

Ancora maltempo in Piemonte, che continua a colpire in gran parte della regione provocando non pochi disagi.

Il torrente Lemme è, infatti, esondato a Gavi mentre su Novi Ligure si è abbattuto un violento nubifragio.

Paura sulle sponde del lago d’Orta, quando una chiesa nel comune di San Maurizio d’Opaglio è stata allagata bloccando oltre 30 persone al suo interno. A liberare i fedeli, i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti permettendo a tutti di mettersi in salvo nonostante una tremenda paura.

Un’altra chiesa è stata colpita dal maltempo, questa volta ad Alpiolo dove era in corso un funerale. L’acqua è arrivata all’altezza della ginocchia.

Particolarmente colpito quindi tutta la provincia di Alessandria, come per esempio il centro di Borghetto Borbera completamente allegato. In zona, si sono registrate anche fortissime raffiche di vento che hanno toccato i 130 km/h.