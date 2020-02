Continuiamo a suonare

Ogni sera da un mese a questa parte ascoltiamo l’aggiornamento delle notizie sull’epidemia di coronavirus come il bollettino di una guerra lontana, con numeri per ora rassicuranti, cercando di restare ottimisti. Quello che sfugge, tuttavia, è la reale portata del fenomeno, in parte perché le notizie sono contraddittorie, in parte perché salta fuori che la Cina ha nascosto l’epidemia finché le è stato possibile e infine perché la diffusione di dati edulcorati (per non destare panico) potrebbe essere una prassi condivisa anche nei paesi occidentali. E noi? Noi possiamo solo attendere e sperare. Di certo l’epidemia non la si ferma con quarantene e chiusure di voli e di confini. L’ultima grande pandemia mondiale, la cosiddetta spagnola, che imperversò su tutto il globo negli anni 1917 e 1918, fece da 50 a 100 milioni di morti su una popolazione mondiale di circa due miliardi (più della peste medioevale, in proporzione) con percentuali di decessi che arrivarono al 20% dei contagiati (il corona per ora è attestato sul 2,5%). Quel morbo arrivò dappertutto, in tutti i continenti, compresi i poli e gli arcipelaghi oceanici. E non si volava, allora. Come possiamo sperare di fermare questo? Poi, a parte i morti, la Cina potrebbe perdere fino a 5 punti di crescita retrocedendo dal 7,5 al 2,5. Il che significherebbe per il resto del mondo perderne almeno 2. Questo innescherebbe una crisi economica ben peggiore di quella del 2008 (dalla quale non siamo ancora usciti) affossando le borse e le banche. Scenari apocalittici. Si legge e si sente di tutto sul corona virus. Meglio sapere o no? “Continuate a suonare” ordinò il capitano Smith all’orchestra mentre il Titanic affondava.

collino@cronacaqui.it