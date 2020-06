Conto alla rovescia per Occit’amo 2020, il festival del “paese che non c’è”

Tutto pronto in Piemonte per la sesta edizione del festival “Occit’amo“, la kermesse che segna l’estate nelle Terre del Monviso. La regione è sempre quella situata alle porte orientali dell’Occitania, il “paese che non c’è”. Un’area che dal Piemonte si estende fino alla Spagna riunendo in un unico abbraccio culturale le persone che si riconoscono per caratteri, origini e passioni comuni.

DALL’11 LUGLIO AL 15 AGOSTO

Qui, in questa terra, dall’11 luglio al 15 agosto, un ricco patrimonio fatto di cultura, musica e folklore, riletti in chiave contemporanea, si avvia a trasformarsi in un percorso che si dipanerà lungo l’arco di 5 settimane.

VISITE, CONCERTI E CAMMINATE

Per quanto concerne il parterre, Sergio Berardo, anima dei Lou Dalfin, curerà la direzione dell’evento, che comprende concerti e appuntamenti, ma anche scoperte dei borghi alpini, visite a chiese antiche e castelli, suggestive camminate verso i rifugi.

AI PIEDI DEL “RE DI PIETRA”

Protagoniste assolute, manco a dirlo, sono le valli alpine ai piedi del “Re di Pietra“, il Monviso, riunite in un unico progetto di promozione territoriale che va sotto il nome di Terres Monviso: Valle Stura, Valle Maira, Val Varaita, Valli Po Bronda e Infernotto, Valle Grana e tutta la pianura che si estende intorno a Saluzzo, capitale dell’antico marchesato.

VALLI MONTANE: IL PALCOSCENICO

Palcoscenico del festival sono le valli montane, ampie e accessibili: distanziamento e sicurezza sono garantiti. Per aumentare l’attesa del Festival, Occit’amo ha pensato a tre appuntamenti di avvicinamento che in diverse modalità, prepareranno il pubblico all’appuntamento estivo.