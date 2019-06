Contrabbando di sigarette, fermato un 40enne: sequestrata mezza tonnellata di stecche

Importava da paesi dell’Est, Romania e Ucraina, ingenti quantità di sigarette di contrabbando che rivendeva poi nelle strade di Torino. Per questo motivo un uomo di 40 anni, di origine romena, è stato fermato dagli agenti della guardia di finanza.

Nel suo furgone i finanzieri, durante un controllo in prossimità del mercato di corso Racconigi, hanno scoperto circa 50 chili di sigarette di tutte le marche. Nelle successive perquisizioni è state rinvenuta e sequestrata un’altra mezza tonnellata di stecche, stipata in un doppio fondo del furgone aperto addirittura da alcuni vigili del fuoco.

Il 40enne, benché disoccupato e formalmente nullatenente, è risultato intestatario di tre furgoni e di numerosi box auto in città e in provincia. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, vendeva le sigarette al costo di 35 euro a stecca anche a domicilio, raccogliendo ordini e mimetizzando le sigarette all’interno di buste della spesa riempiti di prodotti per l’igiene. L’uomo rischia cinque anni di carcere e l’espulsione dal territorio nazionale.