Contrae la legionella mentre è in vacanza. Torna a casa e muore

Alla clinica Fornaca hanno fatto di tutto per salvare Patrizia Delaurenti, torinese di 61 anni, ma giovedì scorso la donna è morta a causa delle legionellosi. Una polmonite fulminante che, nonostante la terapia antibiotica, è stata letale per la paziente. Moglie di Gian Luca Carpignano, imprenditore edile e concessionario di numerose cave in provincia di Torino e madre di Rachele e Rebecca, Patrizia Delaurenti era stata ricoverata alla Fornaca alla fine del mese d’agosto.

La donna stava male, la febbre era alta e lei era appena tornata dalle vacanze trascorse in località marittime tra l’Italia e la Costa Azzurra. Il virus della legionella è stato individuato immediatamente dopo il ricovero e la donna lo avrebbe contratto qualche giorno prima del sopraggiungere della febbre, infatti l’incubazione della Legionella pneumophila può variare da poche ore fino a un paio di giorni, a seconda della varietà del ceppo batterico che è stato contratto. Un caso conclamato e accertato dai medici che hanno informato l’ufficio di igiene di Torino, ma senza procedere a esami autoptici in quanto certa la causa del decesso.

