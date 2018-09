Contrasse la legionella in carcere ad Alba: sarà risarcito dallo Stato

Dovrà essere risarcito dal Ministero della Giustizia l’ex detenuto che si ammalò di legionella quando era recluso nel carcere di Alba. Lo ha deciso il tribunale di Torino, accogliendo le istanze di un 45enne che nel maggio 2011 si era costituito per scontare una pena di 14 mesi di reclusione ed aveva contratto la malattia a dicembre nel penitenziario.

I legali dell’uomo sono riusciti a dimostrare il nesso di causa tra detenzione e malattia, comprovato da tosse, stato di debolezza e confusione avvertiti dopo alcuni mesi di detenzione nel carcere piemontese. A gennaio 2012, poi, il detenuto è stato ricoverato per legionella in ospedale.

L’uomo, che sta ancora male e ha avuto danni neurologici, non ha più ripreso a lavorare dopo il ritorno in libertà a causa delle precarie condizioni di salute. Il penitenziario di Alba era stato chiuso nel 2016 dopo altri quattro casi accertati di legionella, per riparare un problema alle tubature dell’impianto idrico e per completare le relative operazioni di bonifica.