Control Ultimate Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Vincitore di oltre 80 premi, Control Ultimate Edition è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Creato da 505 Games e Remedy Entertainment, il titolo action-adventure soprannaturale è dotato di una serie di nuove caratteristiche che migliorano grafica e gameplay, e può essere acquistato a €39.99 – o aggiornato gratuitamente se Control UIltimate Edition è stato precedentemente acquistato su PlayStation 4 o Xbox One.

I giocatori sono invitati a tuffarsi nel mondo oscuro e brutale di Control su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove possono scegliere tra la Modalità Performance che punta ai 60 fps con risoluzione di rendering 1440p e output in 4K o la Modalità Grafica a 30 fps con Ray Tracing, con risoluzione di rendering 1440p e output in 4K. Il Ray Tracing porta un miglioramento generale alla qualità dell’immagine e riflessi realistici. Questi sono particolarmente visibili su superfici riflettenti non trasparenti e su materiali trasparenti, come le superfici di vetro.

Su PS5 i giocatori possono anche godere di un coinvolgente feedback aptico grazie al controller DualSense, oltre alle funzionalità di “Attività” e “Aiuto” che guidano gli utenti nelle sequenze di gameplay più ostiche e monitorano i progressi.

“Siamo davvero entusiasti che le persone possano finalmente provare Control Ultimate Edition sulle nuove console Sony e Microsoft. La versione “next-gen” del gioco offre tempi di caricamento notevolmente ridotti, frame rate migliorati, una risoluzione più alta e un gran numero di supporti alle feature specifiche delle console. Anche la mappa si carica più velocemente! Siamo particolarmente emozionati di alcune delle caratteristiche di gameplay più coinvolgenti, che vi aiuteranno a diventare ancora più coinvolti nel ruolo di Direttore e daranno una sensazione più realistica nel maneggiare la vostra speciale Arma di Servizio” ha dichiarato il Direttore delle Comunicazioni di Remedy, Thomas Puha.

Control Ultimate Edition include il gioco base originale, i pacchetti espansione The Foundation e AWE e tutte le modalità di gioco aggiuntive. Oltre ad essere disponibile all’acquisto come download digitale, gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere la versione PlayStation 5 o PlayStation 4 del gioco come parte dei giochi mensili PS Plus di febbraio. Una versione fisica di Control Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X sarà disponibile presso i rivenditori in Europa e America il 2 marzo 2021.