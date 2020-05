Controlla tua sorella

Avete presente gli ausiliari del traffico? Quei simpaticoni assunti al solo scopo di far multe nelle zone blu? Bèh, ne arriveranno altri 60mila in tutta Italia. Si chiameranno “controllori civici” e dovranno sorvegliarci nelle fasi 2 e 3 del dopo Covid, perché non violiamo le norme su mascherine, contatti e distanze, cioè per fare quello che 400mila fra carabinieri, poliziotti e vigili urbani non riescono a fare. Tra selezione, assunzione e addestramento scenderanno in campo a pandemia finita, ma li pagheremo da subito. Oziosi e costosi. A meno che li mandino allo sbaraglio subito, e allora mi voglio divertire. Mai far conoscere il potere a chi non la regge. Fra questi ausiliari ci saranno (in maggioranza, spero) quelli che si accontenteranno della facile paga e baderanno a tirare avanti senza creare problemi, senza imbufalire movide, esasperare spiagge e correre pericoli. Ma ci saranno anche i Vitocatozzi che si sentiranno Torquemada, gireranno armati di metro per eccepire il centimetro, chiederanno i documenti a tutti, verificheranno legami e parentele, esigeranno i certificati di sanificazione dagli osti, chiameranno di continuo le pattuglie, tarantolati da quel miserabile surrogato di potere a loro dato. L’abbiam già vista ai balconi, questa sottospecie umana, ed erano sbirri volontari, non pagati. Figurateveli arruolati e stipendiati. Così, poiché la gente costretta a vivere con 600 euro al mese non ci sta a pagarne 450 di multa per aver dato una pacca sulla spalla a un amico, voleranno insulti, ceffoni o vendette peggiori. Ma loro, i volontari, sopporteranno volentieri: sanno già che, come precari dello Stato, saranno presto regolarizzati dall’ennesima sanatoria. Zalone docet.

