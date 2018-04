Controlli a Barriera Milano: 148 persone identificate e 4 stranieri espulsi

Il quartiere passato al setaccio dalla polizia: in manette uno spacciatore in largo Sempione; trovata droga nascosta all'interno di un materasso in un appartamento in via Ozegna

Continuano i controlli della polizia nel quartiere Barriera Milano di Torino. Coadiuvati dai colleghi della polizia municipale e dalle unità cinofile, gli agenti hanno passato al setaccio la zona per contrastare l’attività di spaccio, sottoponendo anche a verifica amministrativa diversi esercizi commerciali.

In un bar di Largo Sempione sono state riscontrate alcune violazioni e al titolare sono state elevate sanzioni per oltre 2.200. Sempre lì è stato arrestato un gabonese di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo si è anche beccato una denuncia per ricettazione in quanto trovato in possesso di un telefono risultato non di sua proprietà.

Nei giardini di corso Giulio Cesare angolo via Spontini un senegalese si è dato alla fuga non appena si è accorto della presenza della polizia. Il suo tentativo, però, è risultato vano: aveva con sé alcune dosi di cocaina e 450 euro in contanti: lo straniero è stato denunciato in stato di libertà.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in via Ozegna, gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di cocaina ed eroina occultate all’interno di un materasso: denunciato un senegalese di 27 anni.

Complessivamente, sono 148 le persone identificate nel corso dell’attività. Per 4 stranieri sono scattati provvedimenti di espulsione.