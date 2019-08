Controlli a Barriera Milano: un arresto e tre denunce. Ferito un poliziotto

Controlli di polizia e polizia municipale nel quartiere Barriera Milano di Torino. Venerdì pomeriggio gli agenti hanno passato al setaccio la zona di largo Giulio Cesare, corso Palermo e via Scarlatti, dove sono state identificate 30 persone e ispezionati tre esercizi commerciali.

Tre stranieri, tutti di origini africane, sono stati denunciati per aver fornito false generalità. Un 22enne gabonese, irregolare sul territorio nazionale, è stato invece arrestato dopo aver fatto cadere un poliziotto nel tentativo di fuggire. L’agente è stato trasportato in ospedale: ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio.

Controllati un’agenzia di viaggi e un minimarket in corso Giulio Cesare e un alimentari in via Lauro Rossi: la polizia ha sanzionato due nigeriani trovati in possesso di 2,5 grammi di marijuana, mentre i vigili urbani hanno elevato cinque contestazioni amministrativi per un importo complessivo di circa 3mila euro.