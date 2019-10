Controlli a Barriera Nizza: droga, cibo mal conservato, videoslot illegali e maxi multe

In un negozio in via Berthollet sequestrati 16,7 chilogrammi di prodotti alimentari. Identificate 75 persone, di cui 3 denunciate

Tre persone denunciate e sanzioni per oltre 25mila euro. E’ il bilancio dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Barriera Nizza in via Berthollet e via Belfiore e nella zona del parco del Valentino di Torino.

Nel polmone verde della città, sabato sera, un 44enne di nazionalità irachena, irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e quindi denunciato. Inoltre, l’unità cinofila, con l’ausilio di due cani poliziotto, aveva rinvenuto nelle ore precedenti 90 grammi di marijuana e 78 di hashish, nascosti nelle siepi che si affacciano su corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo D’Azeglio.

Martedì scorso, invece, gli agenti della squadra amministrativa, insieme ai colleghi della polizia municipale e al personale dell’Asl-Sian, hanno controllato due locali.

In un bar di via Belfiore, dove riscontrate diverse anomalie amministrative (mancanza del piano di controllo HACCP, carenze di natura igienica sanitaria, mancanza delle tabelle alcolemiche ed alcool test, mancanza del cartello indicante l’orario di apertura) sono state sequestrate quattro videoslot in quanto collocate a una distanza inferiore a 500 metri da luogo di culto e istituto di credito. Al titolare sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 14.500 euro.

In un negozio di alimentari in via Berthollet sono stati sequestrati 16,7 chilogrammi di prodotti alimentari (carne di pollo, vitello, salse varie, pane) in cattivo stato di conservazione. Numerose le irregolarità di tipo igienico sanitarie non sanabili riscontrate dall’Asl: per la consolidata e diffusa sporcizia accumulata nel tempo nel locale adibito a laboratorio di gastronomia, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività fino al completo ripristino degli ambienti e comminata una sanzione di 3mila euro.

Il titolare, un marocchino di 60 anni, oltre a essere stato denunciato per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, è stato sanzionato dalla polizia municipale per oltre 7.000 euro per altre gravi irregolarità amministrative (apertura abusiva di esercizi di somministrazione, irregolarità relative ai prezzi indicati, prodotti ortofrutticoli privi di indicazione di provenienza e categoria). Complessivamente i controlli hanno portato all’identificazione di oltre 75 persone; sequestrati quasi 300 grammi di droga.