Controlli ai giardini Peccei: i cani poliziotto “fiutano” la droga. Arrestati due spacciatori

Gli agenti del commissariato Barriera Milano, coadiuvati dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dalle unità cinofile della Polstato e della polizia locale, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nell’area di propria competenza, con particolare riferimento alla zona del parco cittadino “Aurelio Peccei”, tra via Cigna e Valprato.

ESPULSI TRE SENEGALESI IRREGOLARI

Complessivamente, sono state controllate venti persone; per 3 di esse, di nazionalità senegalese, risultate irregolarmente residenti sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per l’espulsione.

I CANI FIUTANO UNDICI BUSTINE CON LA DROGA

L’accurata bonifica dei giardini ha consentito, inoltre, alle unità cinofile il ritrovamento di 11 bustine di plastica contenenti marjuana e frammenti di crack, rispettivamente per un peso di 20 e 4 grammi.

DUE PERSONE ARRESTATO PER DROGA

Due le persone tratte in arresto: si tratta di un cittadino marocchino di 41 anni con precedenti penali per stupefacenti, tentata rapina aggravata in concorso, rissa e inosservanza della normativa in materia di soggiorno, destinatario di un ordine di carcerazione per evasione e di un ventiseienne italiano, con numerosi precedenti di polizia e già colpito dalla misura del divieto di dimora a Torino.

NASCONDEVA 18 GRAMMI DI HASHISH

Il giovane è stato rintracciato nel suo appartamento insieme ad altri due cittadini italiani pregiudicati: nascondeva 18 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Anche lui era ricercato perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere.