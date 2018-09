Controlli al campo nomadi di Ivrea, rinvenuto un piccolo arsenale

Scoperti e sequestrati quattro fucili, due pistole e munizioni: tre persone denunciate per ricettazione

Nel corso di un’ispezione presso il campo nomadi di via Cascine Forneris, a Ivrea, la polizia ha rinvenuto un piccolo arsenale composto da quattro fucili di cui tre a pompa e uno da caccia, due pistole e munizioni. Le armi erano custodite in un cascinale utilizzato dai nomadi e risultano essere state rubate nelle province di Torino, Vercelli e Piacenza. Sono state messe sotto sequestro e portate via dal campo.

I controlli, disposti dal questore di Torino Francesco Messina, sono stati eseguiti dagli agenti del commissariato di Ivrea, del reparto prevenzione crimine, della scientifica, della squadra mobile e delle unità cinofile, insieme alla polizia locale. Nel corso degli stessi sono state trovate due automobili, una delle quali riverniciata, su cui erano montati motori rubati e dotate di dispositivi di allarme simili a quelli in uso alle forze dell’ordine.

Recuperata inoltre una valigetta con apparecchiature elettroniche mediche per un valore di circa 10mila euro, provento di un furto commesso in una abitazione a Torino lo scorso anno, e due chitarre elettriche di pregio. Complessivamente sono state identificate circa cinquanta persone, tre delle quali denunciate per ricettazione.