Controlli anti-droga a Madonna di Campagna: 20 kg di hashish sequestrati, due arresti

Continuano le operazioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti: gli agenti del commissariato di Madonna di Campagna hanno sequestrato quasi 20 kg di hashish in seguito a due operazioni diverse, nel giro di 24 ore.

La prima si riferisce a martedì, quando gli agenti hanno fermato in corso Marche un 42enne di origini marocchine, scoperto a scambiare un pacco sospetto con un connazionale. Alla vista dei poliziotti il pusher ha tentato la fuga disperata a bordo della sua Panda bianca ma, dopo un urto contro la volante della Polizia, è stato definitivamente arrestato. Con sè aveva circa 70 panetti di hashish, dal peso totale di 7 kg.

Il giorno dopo gli investigatori hanno trovato il connazionale che era stato colto sul fatto in precedenza. L’uomo, 49enne, è stato avvistato alla guida di un furgone e, dopo una breve fuga, è stato preso in via Adda. Qui aveva con sè una valigetta che ha tentato di gettare via tra i cespugli: all’interno vi erano 6 panetti di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso ai poliziotti di ritrovare quasi 10 kg tra ovuli e panetti di stupefacente, oltre ad alcuni capi di abbigliamento di provento furto.