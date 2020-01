Controlli antidroga a Torino: trio di spacciatori nel mirino della polizia

Il blitz a Barriera Milano e in via Galliari

Trio di spacciatori nel mirino della polizia. E’ successo a Torino dove gli agenti hanno assicurato alla legge un italiano di 19 anni, un gabonese di 18 ed un senegalese di 33. L’italiano e il gabonese sono stati intercettati nel quartiere Barriera di Milano.

COCAINA E SOLDI

L’extracomunitario aveva undici ovuli di cocaina nascosti in un fazzoletto, due cellulari e 480 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Durante la perquisizione eseguita nella sua abitazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato altri mille euro in banconote ed il materiale per preparare lo stupefacente.

HASHISH IN CASA DEL PUSHER

L’italiano è stato bloccato, invece, nella sua casa di via Ceresero: qui custodiva 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un rotolo di cellophane, due lame per il taglio della droga e contanti per 1.670 euro.

PRESO CON LE MANI NEL SACCO

Infine il senegalese è stato fermato in via Galliari. Praticamente gli agenti lo hanno beccato con le mani nel sacco proprio mentre stava cedendo alcune dosi di cocaina ad un cliente. Per il pusher sono scattate le manette. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.