Controlli antispaccio a Torino: tre arresti e una denuncia

Una serie di controlli antispaccio nelle ultime 48 ore a Barriera Milano hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di una terza da parte degli agenti della polizia di stato torinese. Per una quarta persona è stato eseguito un ordine di custodia cautelare.

A finire in marette è stato un pusher marocchino di 23 anni, risultato irregolare sul territorio italiano e sorpreso con duecento grammi di hashish. Denunciato, invece, uno dei due giovani italiani che si trovavano con lui, che custodiva 13 grammi di hashish.

Bloccato anche un pusher 21enne di nazionalità senegalese, irregolare e con divieto di dimora nel comune di Torino, dopo che un funzionario di polizia libero dal servizio l’ha visto smerciare della droga.

Infine, l’esecuzione dell’ordine di custodia cautelare per un cittadino marocchino di 27 anni sorpreso con dieci pietrine di hashish all’interno della stazione di Porta Nuova. L’iniziale sanzione amministrativa ai suoi danni si è trasformata in arresto quando è risultato che il giovane doveva ancora scontare nove mesi e 22 giorni di carcere per vari furti, provvedimento disposto dal tribunale per i minorenni di Milano.