Controlli dei carabinieri, 6 arresti e 3 denunce a piede libero a Torino e nell’hinterland [VIDEO]

Militari dell'Arma in azione nei quartieri del capoluogo e in provincia

E’ di 6 arresti e 3 denunce il bilancio dei controlli disposti nelle ultime 24 ore dal comando provinciale dei carabinieri di Torino. In particolare nel capoluogo piemontese, nel quartiere Barriera Milano, i militari della locale stazione dell’Arma hanno rintracciato un italiano di 27 anni ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione, dovendo scontare una pena di 3 anni e 20 giorni per rapina ed estorsione.

ARRESTATO PER RAPINA

In via Roma, invece, sempre a Torino, è stato invece arrestato per rapina un cittadino tunisino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato bloccato nei pressi di un esercizio commerciale subito dopo avere rubato alcuni capi di abbigliamento e aggredito l’addetto alla sicurezza che aveva provato a fermarlo.

TRE GIOVANI DENUNCIATI

Altri tre giovani, due tunisini e una ragazza italiana, tra 19 e 27 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per avere tentato di asportare dei vestiti da un altro negozio.

BECCATO PER SPACCIO AL VALENTINO

Ancora a Torino, nel Parco del Valentino, i militari della stazione San Salvario hanno arrestato un senegalese di 25 anni, subito dopo aver ceduto mezzo grammo di eroina a due afghani di 19 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.

PRESO, DOVEVA SCONTARE 2 ANNI

A Vigone, i militari della locale stazione hanno rintracciato e tradotto in carcere un italiano di 43 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione per furto. L’uomo deve scontare una pena di 2 anni di reclusione.

A ZONZO CON LA DROGA IN AUTO

A Rivoli, sempre nell’hinterland torinese, è stato arrestato un 58enne italiano di Torino per detenzione di stupefacenti. I militari lo hanno fermato alla guida della propria vettura durante un posto di controllo. A bordo dell’auto sono stati trovati 100 grammi di cocaina.

MINACCIA DI MORTE MOGLIE E FIGLI

A Mappano, i carabinieri della stazione di Leinì hanno arrestato in flagranza di reato un italiano 62 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva minacciato di morte la moglie e il figlio tredicenne.

BOTTE E INSULTI ALLA MAMMA PER SOLDI

A Druento, stessa sorte è toccata a un tedesco di 29 anni. Da diverso tempo il giovane insultava e picchiava la madre 61 enne allo scopo di ottenere somme di denaro.

MARITO VIOLENTO FERMATO A ORBASSANO

A Orbassano, un altro marito violento, un 45enne italiano, è stato sottoposto a misura cautelare presso una casa di cura. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità giudiziaria a seguito delle indagini dei carabinieri che hanno accertato vari comportamenti violenti nei confronti della donna riconducibili a un disturbo della personalità.