Controlli dei carabinieri al colle dell’Assietta, multati 5 motociclisti

Controllo straordinario del territorio, nello scorso fine settimana, in prossimità del colle dell’Assietta, zona turistica del Torinese situata a 2.200 metri di quota. In campo i carabinieri del distaccamento di Sestriere e gli uomini della squadra Soccorso Alpino di Susa (Torino) impegnati in un servizio di “monitoraggio” delle decine di motociclisti, motocrossisti e ciclisti che transitano in zona, oltre a garantire la sicurezza degli escursionisti e prevenire incidenti in montagna.

MULTATI CINQUE MOTOCICLISTI

Nel corso del servizio 5 motociclisti sono incappati nella rete dell’Arma: sono stati multati (contravvenzioni al codice della strada) per eccesso di velocità e manovre pericolose in tratti con visibilità ridotta.