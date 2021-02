Controlli dei carabinieri nel Torinese, un arresto per droga e un bar chiuso per mancato rispetto delle norme Covid

Spacciatore in manette in zona San Carlo, sigilli per cinque giorni a un esercizio commerciale di Brusasco

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno arrestato un pusher e chiuso per cinque giorni un esercizio commerciale.

In particolare a Torino, in via Genova, è finito in manette uno spacciatore senegalese bloccato dai militari della Compagnia San Carlo subito dopo che aveva ceduto una dose di cocaina a un giovane italiano. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di altre due dosi della medesima sostanza stupefacente e di 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

A Brusasco, nell’hinterland torinese, i carabinieri della Stazione di Cavagnolo hanno proceduto alla chiusura per cinque giorni di un bar gestito da un cittadino cinese. I militari dell’Arma hanno accertato che non osservava le prescrizioni anti Covid in quanto fuori dal locale era assente la cartellonistica indicante il numero massimo di persone consentite all’interno e quella relativa alle norme di comportamento per evitare la diffusione del virus.

Inoltre sono state trovate delle persone intente a giocare a delle slot machine, attività vietata. Il successivo accertamento sulle cinque macchinette da gioco ha permesso di verificare che erano sprovviste di autorizzazione e non collegate al sistema di controllo delle giocate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In totale sono state dunque elevate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro.