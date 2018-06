Controlli dei carabinieri sulle strade della Val di Susa: denunciati due stranieri per guida in stato di ebbrezza

A un italiano è stata ritirata la patente per aver effettuato un sorpasso pericoloso in curva

Motociclisti che sfrecciano sulle strade della Valle di Susa senza rispettare tutte le norme sulla circolazione. Questo l’obiettivo dei controlli svolti dai carabinieri sulle statali 24 e 25 nel territorio dei comuni di Giaglione, Moncenisio, Chiomonte, Salbertrand, Oulx e Cesana Torinese.

NUMEROSE LE CONTRAVVENZIONI

Gli interventi, articolati in due giornate nel fine settimana, hanno prodotto diverse contravvenzioni. Le più diffuse riguardano la mancata revisione (ben 7 motoveicoli) e le modifiche al motore (sospesi dalla circolazione 4 motoveicoli). Due stranieri sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre a un italiano è stata ritirata la patente per aver effettuato un sorpasso pericoloso in curva in un tratto a pochi chilometri da dove due settimane fa aveva perso la vita un motociclista.

SEQUESTRATI TRE VEICOLI

Sono state elevate multe anche ai veicoli a quattro ruote, 3 dei quali sequestrati perché privi di assicurazione. I militari della compagnia di Susa dell’Arma impegnati nelle operazioni sono stati in tutto 25.