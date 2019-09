Controlli dei vigili al mercato del Barattolo: negoziante multato, recuperata una sacca con 60 dvd pirata

Il blitz della polizia municipale in via Carcano a Torino

Questa mattina gli agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale di Torino durante i consueti controlli all’interno del mercatino dell’usato di via Carcano (denominato “Barattolo”), dopo avere multato (con 160 euro) un venditore al quale hanno sequestrato 30 confezioni di cosmetici ancora nella confezione originale – detenute per la vendita ma in contrasto con il regolamento del mercato del libero scambio (che prevede solo merci usate da riportare a nuova vita) – hanno notata, abbandonata in un angolo, una sacca.

NEL BORSONE 60 DVD PIRATA

Dal successivo controllo è emerso che conteneva 90 DVD illecitamente duplicati e privi del marchio Siae, verosimilmente abbandonati da qualche ambulante che stava accingendo a venderli e che forse, avendo notato la presenza dei vigili, ha preferito disfarsene onde evitare una denuncia penale.

FERMATO UN SENEGALESE IRREGOLARE

Sempre durante la mattinata un cittadino originario del Senegal, che aveva avuto un diverbio con un altro uomo, è stato accompagnato negli uffici del comando di via Bologna, poiché privo di documenti. Lo stesso è stato poi fotosegnalato e indagato in stato di libertà poiché non in regola con la legge sull’immigrazione.