Controlli della finanza nei quartieri: identificate 50 persone. Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale [FOTO E VIDEO]

Un arresto, alcuni giovani segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti, una decina di grammi tra hashish e marijuana sequestrati. Una cinquantina le persone identificate. Questo il bilancio di una nottata, quella appena trascorsa, che ha visto il personale del gruppo Pronto Impiego della guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla sala operativa del comando provinciale, effettuare una serie di controlli di prevenzione in tutto il capoluogo piemontese, in particolare nei quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano.

RAGAZZO TROVATO IN POSSESSO DI HASHISH

Nella zona di Corso Vercelli, un giovane non si è fermato all’alt dei finanzieri dileguandosi a piedi nelle vie limitrofe. Il ragazzo, bloccato poco dopo, è stato riconsegnato ai genitori in quanto minorenne nonché segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

ALTRI DUE FERMATI CON LA DROGA

Poco più tardi, nei pressi del parco Dora un ventisettenne è stato fermato alla guida di un’auto: nelle sue tasche alcuni grammi di marijuana; stessa sorte è toccata ad un suo coetaneo fermato con in tasca hashish.

AGGREDISCE I FINANZIERI: ARRESTATO

C’è stato lo spazio anche per un arresto. Nel quartiere Santa Rita, nei pressi di Corso Sebastopoli, un equipaggio dei baschi verdi, ha notato un uomo che si aggirava tra le auto in sosta. Alla vista dei finanzieri, il malvivente, un 37enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell’ordine, è scappato inseguito dai finanzieri. Una volta raggiunto, l’uomo, poco incline al controllo, ha dato il meglio di sé: prima ha rifiutato di farsi identificare poi ha aggredito le forze dell’ordine a calci e pugni. A fatica e solo con l’ausilio dello spray al peperoncino le fiamme gialle sono riuscite ad immobilizzarlo. arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il senegalese è stato rinchiuso in una cella del carcere Lorusso Cutugno di Torino,

COSTANTE AZIONE DI CONTROLLO

L’attività delle pattuglie “117” delle fiamme gialle si inserisce nella costante azione di controllo del territorio, tesa a prevenire e reprimere violazioni finanziarie ed episodi di microcriminalità per tenere sempre alto il livello di rispetto della legalità, in favore di tutti i cittadini onesti e rispettosi delle regole.