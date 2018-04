Controlli della municipale nella notte, 51 violazioni accertate

Un totale di 190 autoveicoli al vaglio degli agenti: più di uno su quattro non in regola

Ancora una serata di controlli per la polizia stradale a Torino. Nella notte appena trascorsa, tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile, gli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale hanno effettuato rilievi in alcuni quartieri della città.

Sotto osservazione, in particolare, le strade di San Donato, Vallette e Aurora. In totale sono stati sottoposti a controllo 190 veicoli che stavano circolando nelle vie dei quartieri citati, per un totale di 51 violazioni accertate.

Le principali infrazioni rilevate sono state il passaggio con semaforo rosso, la guida senza fare uso di cinture di sicurezza e infanti non regolarmente assicurati, l’utilizzo del telefonino alla guida, omessa revisione e luci bruciate.