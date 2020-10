Controlli della polizia a Barriera Milano: circolo privato chiuso per 5 giorni e multa da mille euro

Norme anti Covid non rispettate e numerose carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali in uso al personale

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli agenti del commissariato Barriera Milano, coadiuvati dal personale della polizia municipale di Torino e della Asl-Sian, hanno svolto un’attività finalizzata al controllo di alcuni circoli privati peer quanto concerne la regolarità delle condizioni di somministrazione di alimenti e bevande, l’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie.

LOCALI INADEGUATI: SCATTA LA MULTA

Nel primo circolo sono state accertate violazioni relative all’inadeguatezza dei locali spogliatoio ed alla non conformità riguardo alle autorizzazioni d’impiego degli strumenti sonori, per un ammontare complessivo di 1.250 euro.

CIRCOLO CHIUSO PER CINQUE GIORNI

Nel secondo circolo numerose le carenze igienico-sanitarie riscontrate all’interno dei locali in uso al personale, tali da comportare l’elevazione della sanzione di 1.000 euro e la contestuale chiusura del locale per cinque giorni per l’inosservanza delle norme in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.