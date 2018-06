Controlli della polizia a Barriera Nizza: denunciato il titolare di una sala giochi

Lavoratori in nero e mancata esposizione di cartelli sul rischio ludopatia: l'uomo, di nazionalità cinese, multato per oltre 16mila euro

L'operazione ha riguardato anche due bar in piazza Bengasi e via Varaita

Un’operazione di polizia condotta dagli agenti del commissariato Barriera Nizza ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per circa 16.600 euro nei confronti del titolare di una sala giochi del quartiere, di nazionalità cinese: l’uomo è stato anche denunciato.

La sala, in via Nizza, era gestita da personale non iscritto in licenza e non regolarmente assunto, in violazione delle normative in materia di lavoro. Inoltre, nel locale non erano esposti cartelli illustrativi del rischio della dipendenza da giochi con vincite in denaro, o contenenti informazioni sulle probabilità di vittoria.

Le operazioni di controllo hanno riguardato anche altri esercizi commerciali del quartiere, un bar in piazza Bengasi e un altro in via Varaita. Identificate complessivamente circa 50 persone.