Controlli della polizia al Valentino e a San Salvario: due arresti

Sanzioni anche per un acquirente, sorpreso in auto con un coltello

Vasta operazione di controllo della polizia di stato nel Parco del Valentino e nel quadrilatero di San Salvario. Lunedì sera entrambe le zone sono state interessate da servizi mirati alla prevenzione dello spaccio e dei reati di furto.

Il primo arresto è stato eseguito in corso Massimo D’Azeglio, protagonista un cittadino del Gambia di 30 anni colto in flagrante mentre cedeva della marijuana a un acquirente. Nonostante il tentativo di disfarsi di un sacchetto contenente stupefacenti, il trentenne è stato fermato con l’accusa di detenzione di droga: era già destinatario di una misura di obbligo di firma per precedenti reati analoghi.

In zona San Salvario, invece, è stato intercettato un giovane senegalese di 20 anni che aveva appena consegnato una dose di stupefacente ad un cittadino italiano di 45, fermato a sua volta per porto di oggetti atti ad offendere (nella sua auto è stato ritrovato un coltello di 15 centimetri) ed a cui è stata ritirata la patente. Il giovane pusher, con a carico diversi precedenti specifici e numerosi alias, è stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.