Controlli della polizia a Barriera Milano: due arresti

Manette a un 32enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e a un 27enne per furto

Due persone arrestate, altre ventuno identificate, due esercizi commerciali controllati: è il bilancio di un’operazione straordinaria di controllo del territorio eseguita nel pomeriggio di venerdì scorso dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano.

I poliziotti hanno intercettato in strada, in via Santhià, un 32enne del Mali a carico del quale pendeva un ordine per la carcerazione. L’uomo dovrà scontare la pena di alcuni mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Sempre nello stesso contesto i poliziotti hanno arrestato un romeno di 27 anni in flagranza di reato per furto in esercizio commerciale. In corso Mortara il ragazzo si stava aggirando tra le corsie dei prodotti in promozione quando è stato notato dall’addetto alla vigilanza mentre prelevava e nascondeva all’interno del proprio zaino diverse scatolette di tonno.

È stato fermato subito dopo aver oltrepassato le casse senza aver pagato. Si tratta di una qualità di tonno pregiata, le nove scatolette asportate, del valore di oltre 60 euro, sono state riconsegnate al titolare. Lo zaino era dotato di una schermatura artigianale: alluminio e scotch. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, con precedenti di polizia, risultava già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.