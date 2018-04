Vendeva termometri da ambiente senza indicazioni per il consumatore e calzature senza etichetta

Il blitz è scattato in via Priocca

Vendeva termometri da ambiente senza indicazioni per il consumatore e calzature prive di etichetta. Il titolare di un negozio cinese di via Priocca, a Torino, è stato multato per oltre 2.400 euro dagli agenti del comando “Porta Palazzo” della polizia municipale.

SEQUESTRATI TERMOMETRI E SCARPE

Nel corso dell’operazione, la pattuglia di vigili urbani ha sequestrato 162 termometri e 41 paia di scarpe.