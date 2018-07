Controlli della polizia municipale nella notte, pioggia di sanzioni

Polizia municipale in azione nella notte a Torino. Agenti del reparto radiomobile hanno effettuato dei controlli di sicurezza stradale nei quartieri Vallette, Barriera di Milano e Aurora.

I veicoli controllati sono stati 273, con 42 sanzioni accertate relative soprattutto a uso del telefonino durante la guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con semaforo rosso e omessa revisione.

Alle 2.30 in corso Vercelli, all’incrocio con via Oxilia, è stata notata una vettura con i dispositivi di illuminazione posteriore non funzionanti, il cui conducente non indossava le cinture e faceva uso di cellulare alla guida. Il conducente, un 29enne italiano sprovvisto di assicurazione, è stato raggiunto dopo un breve tallonamento e ha subito il provvedimento del sequestro del veicolo.