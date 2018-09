Controlli della polizia nel quartiere Barriera di Milano: quattro in manette

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia, a Torino, durante un controllo del territorio disposto dal questore Francesco Messina nel quartiere Barriera di Milano.

I QUATTRO ARRESTATI

Si tratta di un gabonese di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha tentato di fuggire in via Montanaro e di sbarazzarsi di 40 grammi di marijuana; di un altro gabonese, di 32. bloccato in via Banfo con due dosi di eroina; di un 27enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale e uscito di prigione da poche ore, arrestato in via La Salle con 260 grammi di droga e oltre 3mila euro in contanti; e di un senegalese di 19 anni che, a suo carico, aveva un ordine di carcerazione di tre mesi per resistenza a pubblico ufficiale. L’attività ha portato anche all’identificazione di 24 persone.