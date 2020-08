Controlli di Ferragosto a Torino: 900 persone identificate

Ben 900 persone identificate, 500 veicoli controllate dal 13 agosto a ieri, 16 agosto.

E’ il bilancio dei controlli di Ferragosto a Torino nelle operazioni compiute dalla Polizia di Stato. Nelle ultime 24 ore, al bilancio già tracciato nei giorni precedenti, si sono aggiunte altre 214 persone e 107 veicoli.

Controllate 4 discoteche e 2 esercizi ricettivi alberghieri: i gestori di questi ultimi sono stati denunciati per omessa comunicazione delle persone cui era stato dato alloggio.

Nell’ambito degli arresti, invece, sono finiti in manette un gambiano di 31 anni per spaccio di marijuana, un 25enne suo connazionale in possesso di buste di nylon ed un 20enne egiziano, trovato a cedere stupefacente al parco del Valentino.