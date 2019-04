Controlli in un risto-pub di Borgo Vittoria: scoperti otto lavoratori in nero

L'intervento della Finanza ha indotto il titolare del locale (che ora rischia la chiusura) a mettere in regola il personale

Controlli della guardia di Finanza in un risto-pub del quartiere Borgo Vittoria a Torino dove le “fiamme gialle” hanno scovato otto lavoratori in nero. Si tratta di giovani che venivano adibiti a varie mansioni, perlopiù cuochi e camerieri.

SANZIONI PER 17MILA EURO

L’intervento dei “baschi verdi” ha indotto il titolare del risto-pub a mettere in regola il personale. Nel corso del blitz sono state elevate sanzioni per oltre 17 mila euro, con la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.