Controlli nel quartiere San Secondo: multati i titolari di due minimarket

Controllo del territorio nel quartiere San Secondo, a Torino, per gli agenti del commissariato di zona, coadiuvati, per l’occasione, da personale del reparto Prevenzione Crimine, dal nucleo cinofili della Polstato e dai civich della Municipale torinese (Circoscrizione I).

CONTROLLI IN CINQUE NEGOZI

Nell’arco del servizio congiunto, la speciale “task-force” ha identificato circa 50 persone ed effettuato posti di blocco che hanno interessato 10 veicoli. Cinque, complessivamente, gli esercizi commerciali passati al setaccio, tutti ubicati nelle vie San Secondo, Camerana e Sebastopoli.

SANZIONATI TITOLARI MINIMARKET

In due minimarket di via San Secondo gli agenti della Municipale hanno elevato sanzioni amministrative ai titolari per irregolarità inerenti la raccolta rifiuti e le condizioni di igiene e manutenzione dei locali, per un ammontare di oltre 5mila euro.

PAKISTANO ESPULSO

Uno straniero, di origini pakistane, con precedenti di polizia ed irregolarmente residente in Italia, è stato accompagnato in Questura ove sono state avviate le pratiche volte alla sua espulsione dal territorio nazionale.

SERVIZI A PORTA NUOVA

Durante il servizio, le pattuglie del reparto Prevenzione Crimine hanno anche effettuato attività di prevenzione e controllo del territorio nella zona adiacente alla stazione “Porta Nuova”, con servizi di pattugliamento appiedato sotto i portici.