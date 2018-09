Controlli polizia alla discoteca “Fluido”: multe e denunce

Nessun controllo del numero di persone presenti nel locale, sistemi di sicurezza trascurati, alimenti surgelati serviti come freschi, l’addetto alla security senza tesserino di riconoscimento. Queste le irregolarità riscontrate dalla polizia al “Fluido”, discoteca torinese nel parco del Valentino, fra le più conosciute e frequentate della città. Il responsabile della società proprietaria è stato denunciato per apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo e frode in commercio. Il titolare è stato multato per 1600 euro.

CONTROLLI A TORINO E RIVOLI, OLTRE 8MILA EURO DI MULTE

I provvedimenti sono scattati nell’ambito di controlli straordinari del territorio disposti dal questore Francesco Messina a Torino e a Rivoli. Nel corso dell’attività sono stati monitorati tre negozi e sono scattate multe per oltre 8mila euro.

DENUNCIATI DUE GIOVANI PUSHER

Un pusher gambiano di 20 anni, trovato con marijuana e di cocaina, è stato arrestato al parco del Valentino. A Rivoli, gli agenti di polizia, in collaborazione con il personale Gtt, hanno controllato la fermata Tevere, che interessa le linee 17 e 36. L’attività ha portato all’identificazione di 24 persone. Un diciottenne italiano, che sino ad ora non aveva mai avuto guai con la giustizia, è stato scoperto con 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione nello zaino ed è stato denunciato.